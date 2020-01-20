Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAFYONKARAHİSAR'da çıktığı iki katlı binanın çatısından inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

20.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:23
Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı

AFYONKARAHİSAR'da çıktığı iki katlı binanın çatısından inemeyen kedi, ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçesinde meydana geldi. Bir kedinin çıktığı iki katlı binanın çatısından inemediğini gören vatandaşlar durumu Şuhut Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipleri, merdivenle çatıya ulaştı. ekiplerini gören kedi başta ürktü. Daha sonra ekipler kediyi mama vererek sakinleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma operasyonunun ardından kedi itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Kaldırım üzerine bırakılan kedi koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Afyonkarahisar çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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