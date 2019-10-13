Afyonkarahisar borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti

13.10.2019 17:03

Borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin lira değerinde para ve altını çalındı. 3 kadın şüpheli Çevik'in evine girerken güvenlik kamerasına yakalandı. Polis şüphelileri yakalamak çalışma başlatırken Ahmet Çevik, Arkadaşıma borcumu ödeyecektim dedi.

Sandıklı merkez Çakır Mahallesi'nde oturan işçi Ahmet Çevik, geçen pazartesi akşamı arkadaşına olan borcunu ödemek için evinin yatak odasında sakladığı 4 bin lira değerinde altın ve parayı almaya geldi. Parayı yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşi almadığını söyleyince Ahmet Çevik soyulduklarını fark etti. Ahmet Çevik olayla ilgili polise başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, kadın 3 şüpheli tespit etti. Ahmet Çevik şikayetçi olurken, polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüphelinin peşine düştü.

'BORCUMU ÖDEYECEKTİM'

Ahmet Çevik, Olay geçen pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geliyor. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Eşime sordum. O da haberi olmadığını, parayı almadığını söyledi. 4 bin lira değerinde paramız, altınlarımızdan oluşan kaybımız var. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girmişler, çelik kapıyı açmışlar. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Diğer yandan Ahmet Çevik'in evine giren hırsızlık şüphelilerinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 şüpheli kadının eve girişleri yer aldı.

Kaynak: DHA