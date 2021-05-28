Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney beldesi sakinleriyle buluşma Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi'nde vatandaşlara hitap etti.