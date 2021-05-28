Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun"
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Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney beldesi sakinleriyle buluşma Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Güney beldesi sakinleriyle buluşma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi'nde vatandaşlara hitap etti.

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Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun'
Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun'
Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun'
Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Güney Millet Bahçemiz, Güney'imize hayırlı olsun'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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