Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

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Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolu ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu 85. kilometresi Kızılören ilçe sınırları içerisindeki Avşar rampasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Dinar karayolu ekipleri yolda çalışmalarını sürdürürken tuzlama ve kar küreme ekipleri yoğun bir şekilde karayolunu trafiğe açmak için çaba gösteriyor. Sandıklı ilçesi girişinde ise Afyonkarahisar istikametine giden ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince bekletiliyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haberler

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