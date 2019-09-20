Afyonkarahisar ak parti'li özhaseki istifa edenler, kendilerine yer bulamamış insanlar

20.09.2019 17:25

AK Parti'li Özhaseki İstifa edenler, kendilerine yer bulamamış insanlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partiden istifa edenlerle ilgili, İstifa edenlere dikkat edin ya aday olmak istemiş ve partimize dilekçesini vermiş, kapılarda yatmış ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar Belediyesi'nce Türbe Camii bahçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtım törenine katıldı. Cuma namazı sonrası yapılan törene; Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti'li milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Duaların ardından protokol üyeleri, aşure dağıttı. Cami önü ile bahçesini dolduran binlerce kişi, aşureye yoğun ilgi gösterdi. Aşure dağıtımı sırasında Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi.

'YAPTIRDIĞIMIZ ANKETLERDE SIKINTI GÖZÜKMÜYOR'

AK Parti'li Özhaseki, aşure dağıtımı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 28,6 ile ikinci sırada yer aldı. Anket sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine Özhaseki, şunları söyledi

Onu kim yaptı, ne zaman yayınlandı; hiç bildiğimiz yok. Şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içinde anketleri çok yapan ve vatandaşın nabzını tutan ve 'Vatandaş ne diyor' onun nabzını tutan ve bu hususta çok dikkatli davranan bir parti. Allah'a şükür, yaptırdığımız anketlerde öyle bir sıkıntı gözükmüyor.

'BİZİM NEZDİMİZDE ANLAMI YOK'

Bir gazetecinin, partiden istifa edenlerle ilgili sorduğu soruya Özhaseki, şu yanıtı verdi

İstifa edenlere dikkat edin ya aday olmak istemiş ve partimize dilekçesini vermiş, kapılarda yatmış kişiler ya da millet ile gönül bağını kestiği için milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar. Onlar çıkıp bu tür sözleri söylediklerinde, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir anlamı olmaz. Biz milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük ve milletin derdine derman olduk, öyle çıktık. Yıllardır yaptığımız mücadeleyi bütün millet biliyor. Belediyelerde başarımız da ortada Allah'a çok şükür. Bu anlamda her seçimden ders almak lazım. Her seçimde seçmenin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz.

'YENİ PARTİ' VE 'KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ' İDDİASI

Yeni parti iddialarıyla ilgili Özhaseki, Kendileri bilirler. Yüzlerce açık parti var. Bir de onlar kursunlar çok lazımsa dedi.

AK Parti'li Özhaseki, Kabine değişikliği olacak mı sorusuna ise Onları bilemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirinde olan işler. Dışarıdan isteniyor, diye de bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa onu Cumhurbaşkanı'mız görür, ekip görür, istişare heyetindeki arkadaşlarımız görür ve ona göre tavır alınır diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA