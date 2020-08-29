Afyon Yemekleri nelerdir? Afyon yöresine ait yemekler hangileridir? Afyon'un hangi yemekleri meşhurdur?
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Afyon Yemekleri nelerdir? Afyon yöresine ait yemekler hangileridir? Afyon'un hangi yemekleri meşhurdur?

Yemekleri ile meşhur olan Afyon mutfağı hem ülkemizde hem de dünyada tanınan yemekleri ile üne sahip. Peki, Afyon yöresine ait yemekler hangileridir? Afyon'un hangi yemekleri meşhurdur? Afyon Yemekleri nelerdir?

Afyon Yemekleri nelerdir? Afyon yöresine ait yemekler hangileridir? Afyon'un hangi yemekleri meşhurdur?
29.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:35

Afyonkarahisar, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunar. Yemekleri ve özel besin seçenekleri ile kendine has yapısı olan Afyon mutfağı, Afyon yöresine ait yemekler hangileridir? Afyon'un hangi yemekleri meşhurdur? Afyon Yemekleri nelerdir?

AFYON YEMEKLERİ NELERDİR?

Afyonkarahisar, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunar. Zengin yemek kültürü ile anılan birkaç ilimizden bir tanesidir. Bu yüzdendir ki Bolu/ Mengen'den sonra en iyi aşçıların Afyonkarahisar'dan çıktığı söylenmektedir.

Afyonkarahisar'ın zengin mutfağı ağırlıkla hamura ve ete dayalı olmakla birlikte kaymağı ve lokumu gibi kendi üretimine dayanan birçok çeşitliliği de arz eder. Sadece patlıcandan yapılan 22 çeşit yemeğin tespit edildiği İlimizde, 100'ün üzerinde yemek çeşidi bulunmaktadır.

Bu zenginlik özellikle düğün, doğum ve asker yemeklerinde kendini göstermektedir. 10-12 kişilik meydan sofralarında yenen bu yemekler, geleneksel sofra adabı içerisinde ve Afyonkarahisar'a özgü bir sıraya dayalıdır. Bu nedenle belli bir sırayı takip etmesinden dolayı "Sıra Yemeği" adını almaktadır. Sıra yemeğine çorba yemeği ile başlanır, daha sonra et yemeği (bütüm et, afyon kebabı, pilav üstü kavurma vb.) arkasından mevsime göre sebze yemekleri gelir. Börek bu yemeklerin vazgeçilmez yiyeceğidir. Böreğin yanında vişne hoşafı ikram edilir, arkasından tatlı (kaymaklı ekmek kadayıfı, baklava irmik helvası, hurma tatlısı vb.) yendikten sonra üzerine bamya yemeği gelir. Sıra yemeği, meyve ya da sütlü tatlının yenilmesi ve yemek duası ile sona erer.

Afyonkarahisar yemek kültüründe, yemekleri şöyle gruplandırabiliriz;

A) Buğdaydan Yapılan Yiyecekler:

1) Bulgur yemekleri

2) Düğün yemekleri (Çullama köfte, sulu köfte, iliba'da dolması, sırt dolması)

3) Göce yemekleri (Göce köftesi, göce tarhanası, keşkek)

4) Hamur işleri ( Arabaşı, ağzıaçık, bükme, börek, bazlama, börek kenarı, haşhaşlı börek, ikiz börek, katmer, ocak bükmesi, şepit, cızdırma, cücü, çörek, nohut çöreği, dolama, ev hamuraşı ev makarnası, nuska hamuraşı, sakala çarpan, velense hamuraşı, miyane çorbası övme, peksimet, ak pide, haşhaşlı pide, katıklı pide, yalım pidesi, halka pişi, lokma pişi, düz pişi).

B) Et Yemekleri:

1)Parça et, yoğurtlu et

2)İşkembe yemekleri (çorba, kıyma, kızartma, söğüş, tas eti. )

3)Özbek pilavı

4)Paçık

C) Sebze Yemekleri:

1) Afyon salatası

2)Patlıcan yemekleri (Patlıcan böreği, bütün (parça) et patlıcan, yanı yarma,nohutlu patlıcan, kavurmalı patlıcan kebabı, patlıcan küllemesi, patlıcan dolması, yoğurtlu sarımsaklı patlıcan kızartması, imam bayıldı, patlıcan köftesi, patlıcan çöp kebabı, patlıcan ezmesi, patlıcan pilakisi, etli patlıcan sarması, etli patlıcan yahnisi, patlıcan doğraması, patlıcanlı pilav, patlıcan oturtma, hünkar beğendi, patlıcan gömmesi, patlıcan turşusu, patlıcan sırt dolması.)

3) İlibada dolması

4) Sırt dolması

5) Şakşuka

6) Zürbiye

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