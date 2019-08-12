AFYON IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ EROĞLU IRAK'A 5 MİLYAR DOLAR KREDİ VERMEYİ TAAHHÜT ETTİK

12.08.2019 14:07

CUMHURBAŞKANLIĞI Irak özel temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın kalkınmasına yönelik baraj, gölet, sulama tesisi ve altyapı tesislerinin tamamlandığını belirterek, Otoban inşaatları var. Irak'a 5 milyar dolar kredi vermeyi taahhüt ettik. Ayrıca 50 milyon dolar da hibe kredi var dedi.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla Taş Medrese'de protokol bayramlaşma töreni düzenlendi.

Programa Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Tortop, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Irak özel temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

HEYETLE ARASI GÖRÜŞMEDE BULUNDUK

Bayramlaşma töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Irak özel temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi. 50'si uzman olmak üzere 150 kişilik bir grupla Irak'ın yeniden kalkınması için çalışma yürüttüklerini anlatan Eroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız beni Irak Özel Temsilcisi olarak tayin ettikten sonra çalışma grubu kurduk. Orada neler yapılabilir onun çalışmasını planladık. Irak'ın kalkınmasında özellikle barajlar, göletler, sulama tesisleri ve alt yapı tesisleri tamamen bitmiş durumda. Ayrıca Kuzey'den güneye bir raylı sistem döşenmesi gerekiyor. Otoban inşaatları var. Bunlarla alakalı Kuveyt'teki toplantıda Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak'a 5 milyar dolarlık bir kredi vermeyi taahhüt ettik. Ayrıca 50 milyon dolar da bir hibe kredi var. Biz bunlarla ilgili ne yapılabilir diye 16 kişilik bir üst yönetimle birlikte Bağdat'ı ziyaret ettik. Irak Devlet Başkanı, Başbakan ve Irak Su Kaynakları Bakanı tarafından kabul edildik dedi.

IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ EYLEM PLANI ELE ALINDI

Türkiye ile Irak arasındaki işbirliği eylem planını görüştüklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu; Ayrıca özellikle onlara ben birde Türkiye'yle işbirliğinin gelişmesiyle ilgili neler yapılabileceği konusunda bir eylem planı sunduk. Onlar için öncelikli olan bazı projeleri de sunduk. Çok mutlu oldular. Hatta Irak Devlet Başkanı bilhassa Türkiye ile işbirliğinin gelişmesinin stratejik bir hedef olduğunu belitti. Başbakan da aynı şeyi söyledi. Yani Türkiye ile yakınlaşmak, işbirliğini geliştirmek konusunda ısrarlılar. Ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı ve diğer ekibiyle ortak çalışma grubu oluşturduk. Türkiye- Irak arasındaki dostluğu nasıl geliştiririz, işbirliğini nasıl arttırırız diye bir çalışma programı başlattık. Eylül ayının başında Irak heyeti de Türkiye'ye gelecek ve değişik sahalarda incelemelerde bulunacak.

YUMURTA İHRACATI İÇİN ÇALIŞMA

Veysel Eroğlu, Irak Tarım Bakanını da Afyonkarahisar'a davet etiğini belirterek, bu ülkeye yumurta ihracının yeniden başlaması için çalışma yapacaklarını söyledi. Irak'ın geçmişte Türkiye'den yumurta alımını durdurduğunu hatırlatan Veysel Eroğlu, Irak'ta yumurta fiyatı yüzde 50 oranında artmış durumda. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteleri yok. Afyonkarahisar'a davet ederek tesislerimizi görmelerini istedim. Umuyoruz ki Irak'a yumurta ihracatı tekrar açılır dedi.

Veysel Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeniden iki ayrı bakanlık olup olmayacağı sorusuna ise Onu ben bilmiyorum. Onun sorumlusu ben değilim. Cumhurbaşkanımız gelince sorarsınız diye cevapladı.

Kaynak: DHA