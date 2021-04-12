Afşin Emre Kayıpmaz kimdir? Çağla ile yeni bir gün konuğu Afşin Emre Kayıpmaz kaç yaşında? Afşin Emre Kayıpmaz eğitimi nedir?
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Afşin Emre Kayıpmaz kimdir? Çağla ile yeni bir gün konuğu Afşin Emre Kayıpmaz kaç yaşında? Afşin Emre Kayıpmaz eğitimi nedir?

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Afşin Emre Kayıpmaz kimdir? Çağla ile yeni bir gün konuğu Afşin Emre Kayıpmaz kaç yaşında? Afşin Emre Kayıpmaz eğitimi nedir?

Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz hayatı ve biyografisi nedir?

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz kimdir? Afşin Emre Kayıpmaz kaç yaşında? Afşin Emre Kayıpmaz eğitimi nedir?

AFŞİN EMRE KAYIPMAZ KİMDİR?

Afşin Emre Kayıpmaz (d. 1983, Sivas), Türk bilim insanıdır. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesidir. 2001 yılında Isparta Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıp fakültesinin son senesinde RWTH Aachen Üniversitesi'nde Prof. Dr. Rolf W. Günther ve Prof. Dr. Jürgen Floege'nin kliniklerinde staj yaptı. Acil Tıp Uzmanlık eğitimini 2008-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. 2012-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi'nde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladı. 2014-2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda sırasıyla Uzman, Öğretim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Doktor olarak görev yaptı. 15 Ağustos 2018'de Doçent oldu. 2005 yılında öğrenci temsilcilerinin oylarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı olarak seçildi. 2005-2006 yılları arasında bu görevi yürüttü. 2016-2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğine atandı. Mayıs 2019'dan beri Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu ve Acil Sağlık Hizmetleri Uzaktan Eğitim Bilim Komisyonu üyesidir. Türkiye Herkes için Spor Federasyonu ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanıdır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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