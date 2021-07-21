Afşin'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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Afşin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Afşin'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Atatürk Parkında düzenlenen bayramlaşma töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Can Pınar, programda yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla son üç dini bayramı buruk karşıladıklarını belirtti.

Bayramlaşma programına katılanlara aşı olma çağrısında bulunan Pınar, "Pandemiyle savaşımız devam ediyor. Mücadeleyi kazanmak üzereyiz. Maske, mesafe ve hijyen gibi önemli hususlara artık aşı faktörü de eklendi. Vatandaşlarımızdan çevremizde, etrafımızda aşı olmayanlar varsa teşvik edelim ve vaka sayılarını minimuma düşürelim. Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve Afşin olarak bizlerde iyi bir konuma geldik. Fakat bu mücadele henüz bitmedi. İnşallah en kısa zamanda virüse karşı savaşı kazanırız ve bir dahaki bayramı daha geniş katılımlı bir programla karşılarız. Tüm Afşinli hemşerilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum."diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de salgınla mücadelenin üç temel kuralının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Afşin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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