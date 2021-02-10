Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor
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Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor

10.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:51

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan Arap ve Kürt gençlerden oluşan bir grup, kardeşliği, hoşgörüyü ve barışı simgeleyen grafitilerle kent merkezinin duvarlarını süslüyor.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan Arap ve Kürt gençlerden oluşan bir grup, kardeşliği, hoşgörüyü ve barışı simgeleyen grafitilerle kent merkezinin duvarlarını süslüyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de yaşayan gençler, huzur ve istikrara kavuşan şehirlerinin duvarlarını sanat eserine dönüştürüyor.

Basmat Selam (Barışın İzi) adıyla bir araya gelen Arap ve Kürt gençlerden oluşan gönüllülerin bu çalışmalarına Afrin Yerel Meclisi ve bazı yerel sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Kentin en işlek caddelerinde çizilen grafitiler, ilçe sakinlerinin de büyük beğenisini topluyor.

Grafiti çalışmalarına katılan gönüllülerden Beyazıt Beyazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçedeki Kürt ve Araplardan oluşan bir ekip kurarak, yerel meclisin de desteğiyle, buradaki halk arasındaki barışı göstermek için sokakları yaptığımız resimlerle süslüyoruz." dedi.

Beyazıt, duvarlara Afrin halkının örf ve adetlerine uygun resimler çizdiklerini belirterek, "Ekibimizde çok güzel resim yapan arkadaşlar var. Hünerlerini duvarlara işliyorlar." diye konuştu.

"Gönüller de güzelleşiyor"

Basmat Selam gönüllülerinden Sündüs Fülfüle de Afrin'in en işlek caddelerini çizimleriyle güzelleştirdiklerini kaydetti.

Fülfüle, "Araplar ve Kürtler olarak aramızda hiçbir ayrım yapmıyoruz. Beraber yaşıyor, beraber hareket edip programlar yapıyoruz. Yaptığımız resimlerle sadece duvarlar değil, gönüller de güzelleşiyor. Genç kızlarımızın katılımıyla ortaya çıkan eserler çok yankı yaptı. Etkisi daha da uzun süreli olacak." şeklinde konuştu.

Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor
Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor
Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor
Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saher El Hacci

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