Afrin Şehidini 5 Bin Kişi Uğurladı -2

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de sürdürülen operasyonlar sırasında teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuş Yunus Emre Doğan (25), memleketi Kilis'in Polateli ilçesinde aralarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun Fırat Kalkanı Harekatı'nda da El Bab'da yaralandığı öğrenildi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarının temizlenmesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 19'uncu gününde teröristlerin saldırısı sonucu Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan silah arkadaşı Ömer Bilal Akpınar ile birlikte şehit oldu. Doğduğu köye 30 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin El Maksi bölgesinde şehit olan Yunus Emre Doğan'ın cenazesi helikopterle getirildi ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası öğle saatlerinde Kilis'in Polateli ilçesinin Karapınar köyüne getirildi. Kilis'e getirilen şehit uzman çavuşun cenazesini babası Hanifi annesi Gülizar, 3 kardeşi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Son kez baba evine götürülerek helallik alınan şehit uzman çavuşun cenazesi, daha sonra tören için köy meydanına getirildi.

YAKINLARI TABUTA KAPANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı naaşının köy meydanına getirilmesinin ardından yakınları ve törene katılanlar gözyaşı döktü. Babası, annesi, kardeşleri ve akrabaları da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile fertlerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, askerler ve törene katılan protokol üyeleri teselli etti.

"TERÖRİSTLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ"

Törende bazı akrabaları ise, tabuta kapanarak gözyaşı döken şehit uzman çavuşun yakınlarına 'Gözyaşı döküp teröristleri sevindirmeyin. Biz bir ölür, bir doğarız. Teröristleri asla sevindirmeyeceğiz. Vatan sağolsun' diye seslendi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği için koluna girerek destek olduğu baba Hanifi Doğan, daha sonra getirilen bir sandalyeye oturtularak cenaze namazını bekledi.

Öğle namazının kılınmasının ardından köy meydanında şehit uzman çavuşun cenaze namazı kılındı. Kilis İl Müftüsü Mahmet Karatepe, tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Yunus Emre Doğan'ın Türk bayrağına tabutu sarılı tabutu, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından köy mezarlığına götürüldü. Cenaze burada defnedildi.

EL BAB'DA YARALANMIŞTI

2016 yılında TSK'ya katılan ve Tunceli Komando Taburunda görev yapan Yunus Emre Doğan'ın, geçen yıl da Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaralandığı öğrenildi. DEAŞ terör örgütü unsurlarının saldırısında ayağından yaralanan Yunus Emre Doğan'ın tedavisinin ardından Tunceli'ye döndüğü ve Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla yeniden operasyona katıldığı öğrenildi. - Kilis