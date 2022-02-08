Afrin şehidi Yunus Emre Doğan unutulmadı

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan şahadetinin yıldönümünde unutulmadı.

Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'nda görev yaparken geçici görevle Kilis'e gelen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Yılanca Köyü Karapınar Mezrasında anma programı düzenlendi. Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın kabri ziyaret edildi. Şehidin yakınları, akrabaları ile komşu köylerden de vatandaşın katıldığı Mevlid-i Şerifte Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna fatihalar okundu. Katılımcılara verilen yemekten sonra program sona erdi.

Programa Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İlçe Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Amiri Seçkin Kaya, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel