Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı

08.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:34
Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, şehadetinin 3. yılında anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, şehadetinin 3. yılında anıldı.

Şehit Gökçe için Hatay'ın Payas ilçesinde Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulunda anma töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı, okul idarecileri ve Şehidin ailesi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Prens Harry Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:35:53. #1.15#
title