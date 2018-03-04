Afrin Kahramanları İçin Yen Yol Açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik için yol çalışması yürütüldü.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın talimatıyla Zeytinlerin Arasından Zeytin dalı hareketini yürüten Mehmetçiğin hedeflerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla yeni yol açıldı. Belediyenin tüm iş makineleri ve çalışanlarıyla kısa sürede açılan yol, sınırımızdaki Hilal karakolu sorumluluk bölgesinden, 8 askerin şehit edildiği Bilal Köyüne uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip bulunuyor. Üzerine taş döşenerek, malzeme çekilen yol ile birlikte Mehmetçik ve zırhlı araçların daha güvenli bir şekilde bölgeyle ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Yapılan yol çalışması ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Vural, "Türk silahlı kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatının ilk gününden bu gününe kadar her türlü desteklerimiz ile güvenlik güçlerimizin yanındayız. Tüm imkanlarımızı Mehmetçik ve polisimiz için yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP