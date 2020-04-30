Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı

Afrin'de bomba yüklü tanker ile düzenlenen ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırını gerçekleştiren teröristin sorgulamasında terör örgütünün gerçek yüzü ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Ali Al Zin isimli terörist, YPG içerisinde yer aldığını oğlunun da PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğunu itiraf etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, salı günü öğleden sonra pazar yeri yakınlarına bırakılan bomba yüklü tanker uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 11'i çocuk 44 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Hain saldırının ardından alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda bomba yüklü tankeri pazar yeri yakınlarına bırakan kişinin Ali Al Zin olduğunu saptayan güvenlik güçleri, bu kişiyi otomobiliyle Afrin'den çıkmaya çalışırken yakaladı.

SALDIRIDA KENDİSİNE YARDIMCI OLAN 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları reddeden Ali Al Zin, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Ancak, güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada gözaltında tutulan kişinin, terör örgütü PKK/YPG saflarında yer aldığı belirlendi. Sorgulamasında bu kez suçunu itiraf eden Ali Al Zin'in verdiği bilgiler doğrultusunda kanlı saldırıyı yapmasında kendisine yardımcı olduğunu söylediği 2 kişi daha yakalandı.

OĞLU DA PKK'NIN DAĞ KADROSUNDA YER ALIYOR

44 kişinin ölümüne yol açan terörist ise sorgulamasında bir oğlunun da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını itiraf etti. Sorgulaması devam eden teröristin vereceği bilgiler doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceğini belirten güvenlik güçleri, operasyonun devam etmesi nedeniyle Afrin'e giriş ve çıkışlara izin verilmediğini bildirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ali Al Zin

ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI

Daha önce de terörden arındırılan bölgelerde benzer saldırılar düzenleyerek sivilleri hedef alan terör örgütünün sözde yöneticileri, tüm saldırıları inkar ederken, 44 kişinin hayatını kaybettiği Afrin'deki saldırıyı da benzer şekilde reddetti. Ancak, saldırıyı düzenleyen teröristin YPG, oğlunun ise PKK saflarında yer alması ile eylemleri sahiplenmeyen örgütün gerçek yüzünü de ortaya çıkarmış oldu.

Kaynak: DHA