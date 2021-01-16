Afrin'deki Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi restore edildi
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Afrin'deki Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi restore edildi

16.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:36
Afrin'deki Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi restore edildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi'nin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi'nin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlandı.

Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, yaptığı açıklamada, kurum olarak Suriye'deki vakıf eserlerinin korunmasında görevli olduklarını söyledi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki 2 tarihi yapıyı 2019 yılında onarım ve korumaya aldıklarını belirten Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan bir tanesi Şeyh Hadid bölgesindeki Ömer Bin Hattab Camii, diğeri de Şerran'daki Nebi Huri Türbesi'ydi. Sahada eserleri gördüğümüzde, orada yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı iki yapı da yorgundu. Fiziksel anlamda büyük sıkıntıları vardı. Biz bu sıkıntıları önce iki etapta ele aldık. Birincisi, yapının taşıyıcı sisteminde yer alan sıkıntıları, taşların arasındaki boşalmış derzleri, harçları tamamlamak suretiyle fiziksel bütünlüğünü sağlamaya yönelikti. İkincisi de orada bir yaşam sürüyordu, orada bulduğumuz imamevi, gasilhane, dükkan gibi sosyal donatıların ihyası ve sosyal hayatın devamını sağlamaya yönelikti. İki etaplı bir çalışma yaptık."

Çiçek, çalışma sonunda bölge halkının çok büyük takdiriyle karşılaştıklarını, alana aynı zamanda elektrik ve su temini de yaptıklarını ifade etti.

Her iki tarihi eserde de elektrik ve suyun mevcut olduğunu ifade eden Çiçek, "Restore edilen iki tarihi yapının mart ayında açılışı yapılacak. Biz de yaptığımız bu çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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