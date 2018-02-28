Afrin'deki Mehmetçiğe Öğrencilerden Moral Mektubu

Mardin'in Midyat Erişti İlkokulu öğrencileri, destek için Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri gönderecek.

Erişti İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektup ve resimleri gönderecek. Okul Müdürü Cüneyt Siber ile öğretmenlerden Şehmus Er ve Emine Şimşek tarafından 24 öğrencisi olan 4 derslikli okulda yapılan çalışmada öğrenciler ailelerinin desteğiyle mektuplar yazdı.

Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıkları dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay "Allah tüm askerlerimizi korusun, Mehmetçiklerimize yardım etsin, onları muzaffer kılarak evlerine dönmeyi nasip etsin. Çocuklarımızı bu konuda hassas olmalarından dolayı yetiştiren öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Duygu yüklü mektup yazan 3. sınıf öğrencilerinden Ayşe Şimşek "Mektubumda Allah'ımızın onları korumasını, tüm Mehmetçiklerimizi çok sevdiğimi yazdım ve her zaman onlara dua ettiğimizi yazdım" diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra Mehmetçiklere dua etti. - MARDİN