Afrin'de YTB iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de, Anadolu Kültür Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Açılışa Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, YTB temsilcileri, STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezlerinde, eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları verilecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan Afrin Anadolu Kültür Merkezi sorumlusu Melih Ay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde açılan bu merkezde eğitim ve kültür çalışmalarıyla bölge halkına yardımcı olunacağını söyledi.

Merkezde 300 kadar öğrencinin eğitim göreceğini aktaran Ay, "Güven ortamına kavuşmuş bölgelerde kültür merkezleri açma faaliyetlerimiz sürecek. 17 Eylül 2020'de Azez'de Kültür Merkezi açılmıştı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan