Afrin'de kadın ve çocukları destekleme merkezi açıldı
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Afrin'de kadın ve çocukları destekleme merkezi açıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel
Afrin'de kadın ve çocukları destekleme merkezi açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Şeyh Hadid beldesinde açılan merkezde, kadın ve çocuklara yönelik psikolojik desteğin yanı sıra isteyenlere mesleki eğitim kursları da verilecek.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Şeyh Hadid beldesinde açılan merkezde, kadın ve çocuklara yönelik psikolojik desteğin yanı sıra isteyenlere mesleki eğitim kursları da verilecek.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'deki merkezin açılışına; bölgenin ileri gelenleri, yerel meclis yetkilileri ve Suriye Milli Ordusu komutanları katıldı.

Merkezde, kadınlara ve çocuklara psikolojik desteğin yanı sıra kuaförlük, terzilik ve el işleri gibi mesleki eğitimler de verilecek.

"STK'lerin bize sahip çıkmasını istiyoruz"

Merkezin Sorumlusu Reyhan Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadınları desteklemek ve korumak için bir grup kadınla bir araya gelerek merkezi açmayı planladık. İlk toplantımızda, merkez başkanı ve üyeleri seçimini düzenledik." dedi.

Kadınları desteklemek, yeteneklerini geliştirmek ve haklarını tanıtmak için bu merkezin açıldığını belirten Muhammed, "Merkezde kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli projeler yapmayı planlıyoruz. Bu konuda bölgede çalışma yapan STK'lerin bize sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed, desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Suriye Milli Ordusu'na teşekkür etti.

Aktivist Hala İbrahim de merkeze ilişkin, "Savaşın en çok zarar verdiği kadın ve çocuklar için açılan bu merkez, bizim için çok önemli. Bu merkezde kadınlara yaşadıkları travmalara yönelik destekler verilecek. Kadınlarımız savaş sürecinde hem annelik hem babalık yapıyor. Burada anne ve çocukların sağlıklı şekilde yetişmeleri için gerekli destek verilecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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