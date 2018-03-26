TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Afrin'de artık terör odakları tamamen yok edildi. İnşallah Türkiye'nin güneyindeki bütün sınırları terörden temizlenecek. Türkiye, bu operasyonları tamamladıktan sonra, şehir hastanelerinin de tamamlanmasının ardından ben inanıyorum ki Türkiye'ye çok ciddi sağlık turisti gelecek." dedi.

Ünüvar, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında fiziki yapı, donanım ve insan kaynağının çok önemli olduğunu söyledi.

Türk doktorlarının dünyanın en iyi yetişen sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Ünüvar, dünya çapından görev yapan Türk doktorları ve bilim adamlarının olduğuna dikkati çekti.

30'a yakın kentte şehir hastanelerinin yapıldığını vurgulayan Ünüvar, bu hastanelerin de en iyi teknolojiyle donatıldığını kaydetti.

Dünyanın en iyi sağlık tesislerinin Türkiye'de inşa edildiğini dile getiren Ünüvar, "Çok daha güzel haberleri duyacağız. Ben eski bir sağlık müsteşarı olarak 2002 yılında gazetelerin üçüncü sayfalarında sağlık haberleri yer alırdı. Üçüncü sayfalardaki haberleri zaten takdir edersiniz, daha çok skandal ve sıkıntılı haberlerdi. Ama 2002'den sonra çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük azmi, gayreti, teşviki ile bizlere olan talimatlarıyla sağlık çalışanları artık gazetelerin birinci sayfalarında dünya çapındaki güzel haberlerle gündeme geliyor. Sağlık, hükumetimizin en başarılı olduğu alan. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Daha ileriye götüreceğiz." diye konuştu.

Ünüvar, TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edildiğine dikkat çeken Ünüvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Afrin'de artık terör odakları tamamen yok edildi. İnşallah Türkiye'nin güneyindeki bütün sınırlar terörden temizlenecek. Türkiye bu operasyonları tamamladıktan sonra, şehir hastanelerinin de tamamlanmasının ardından ben inanıyorum ki Türkiye'ye çok ciddi sağlık turisti gelecek. Dünyanın farklı noktalarından insanlar gelecek, Türkiye'de sağlık hizmetleri alacak. Çünkü Türkiye'de sağlık hizmetleri dünya standartlarında ama fiyat olarak gelişmiş ülkelerin çok çok altında bir fiyatla sağlık hizmeti sunuyoruz."