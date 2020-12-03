Afrin'de Dünya Engelliler Günü'nde ampute futbol maçı

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde, iç savaş sırasında bedensel uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan iki ampute futbol takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde motivasyon maçı oynadı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, ülkelerindeki iç savaşta bedensel uzuvlarını kaybeden Suriyeli sporculardan oluşan 7'şer kişilik iki ampute futbol takımı için motivasyon amaçlı halı saha maçı düzenlendi. Maçtan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Dostluk ortamında oynanan halı saha maçı berabere sonuçlandı.İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirterek, "Suriye'deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak için Afrin'de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye'deki çeşitli futbol kulüplerinde top koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik" dedi.Dostluk ortamında oynanan halı saha maçının sporcuları motive ettiğini anlatan Zeki Tahiroğlu şöyle konuştu:

"Malum olduğu üzere 3 Aralık tarihi, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bedensel engellerin hayatın ritüellerinin sürmesi için engel olmadığını bizlere ispatlayan çok fazla hikaye var. Bu nedenle Suriye'nin Afrin ilçesinde düzenlemiş olduğumuz ampute halı saha maçı organizasyonu ile bu durumda olan sporcular güzel bir moral etkinliği geçirmiş oldular. Halı saha maçının sonunda iki takıma da ayakkabı, eşofman, çorap, tozluk, forma ve kışlık kıyafetlerin olduğu hediye paketleri verdik."

- Afrinsuriye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU