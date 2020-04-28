Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği ve 42 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet tarafından yakalandı.Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenleri

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, 42 kişinin öldüğü saldırıda kullanılan aracı olay yerine getirilen şüphelinin emniyet birimlerinde yakalandığı belirtildi.

SİVİL HALK YANARAK CAN VERDİ

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi. Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

EYP İNFİLAK ETTİ, 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay Valiliğinden yapılan açıklama şöyle; "Bugün gerçekleşen saat 15.40 sıralarında Afrin merkez eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana gelen mazot yüklü kamyona yerleştirilen parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 42 şahıs hayatını kaybetmiş olup 30 şahıs ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getirilen şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. Yaralıların tedavisi Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam etmektedir."