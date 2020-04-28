Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği ve 42 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlama anında her yerin alev topuna döndüğü görülüyor.

Suriye'nin Afrin kentinde 42 kişinin öldüğü PKK saldırısına ilişkin patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Çevredeki mağazalar ve araçların da büyük hasar gördüğü belirtildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Mazot yüklü kamyona yerleştirilen metal parçalarla parça ve basınç etkisi arttırılan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 42 kişinin öldüğü saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne serildi.