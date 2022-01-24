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Afrikalı gençlerin kar sevinci

Afrikalı gençlerin kar sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul genelinde etkisini arttıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul genelinde etkisini arttıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Bahçelievler'de yaşayan Afrikalı gençler ise sokağa çıkarak karda doyasıya eğlendi.

İstanbul genelinde kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Bahçelievler Çobançesme Mahallesi'nde kar gören vatandaşlar doyasıya eğlenirken, sokaktan geçen araçlar ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Sürücüler buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul'da yaşayan Afrikalı gençler de karda doyasıya eğlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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