Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim
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Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim

26.10.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:58

Fransa'da Louvre Müzesi'nde Afrikalı bir adam, ''Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim'' diyerek müzede sergilenen ahşap heykeli yerinden söktü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi ilginç bir eyleme sahne oldu. Afrikalı adam, müzedeki bir heykeli eline alarak, 'Fransızların Afrika'dan çaldığı eserleri geri almaya geldiğini' söyledi.

"BİZDEN ÇALINANLARI GERİ ALMAK İÇİN GELDİM"

TRT Haber'de yer alan habere göre, Paris'teki ünlü Louvre Müzesi perşembe günü ilginç bir eyleme sahne oldu. Sömürge döneminde Afrika'dan çalınan eserlerin iade edilmesi için, Fransa'ya çağrı yaparak, "Sömürgeciler tarafından bizden çalınan, yağmalanan her şeyi, tüm Afrika adına, vatanı için öldürülenler ve aşağılananlar adına, geri almak için buraya geldim" dedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Elindeki heykelle dışarıya çıkmaya çalışan adam, ziyaretçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay anı sosyal medyada paylaşıldı.

AFRİKA'YA AİT 90 BİN TARİHİ PARÇA FRANSA'DA BULUNUYOR

Fransa Parlamentosu, 2 hafta önce ülkede bulunan Senegal ve Benin'e ait tarihi eserlerin asıl sahiplerine iade edilmesini oy birliğiyle kabul etmişti. Başkent Paris'teki Quai Branly-Jacques Chiracm Müzesi'nde Afrika'dan ülkeye taşınan 70 bin civarında eser sergileniyor. Ülke genelinde ise Afrika'ya ait en az 90 bin tarihi parçanın olduğu biliniyor.

Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim

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Haber Yorumları (6)
HAZAR: etkisiz hale getirin şu yamyamı. medeni ol, müze orası.
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RİP FRANSA: fransa parlamentosu zaten ait olan ülkelere iade edin demiş fransa neden hala kendi ülkesinde barındırıyor bu tarihi eserleri gerçek sahibi gelip almiş işte bırakın götürsün ülkesine
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POYRAZ: bizim akılsızlar medeniyet beşiği diye tanımladıkları avrupalıların ne kadar sömürgeci bir sistem ile afrikayı kan kusturduklarını bilmezmiş gibi birde medet umarlar adam tarihini sahib çıkmak için biraz geckalmış gibi bizim tarihi eserleri sahip çıkamadıgımız gibi 1900 ''lü yıllarda. . . . . . .
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