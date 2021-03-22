Afrika insanıyla empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde 6 kilometre yürüyerek bidonla su taşıdılar

İDEA Universal Derneği tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen "Empati Yürüyüşü"ne katılan ünlüler, sporcular ve gönüllüler, bir Afrika insanının temiz suya erişmek için ortalama 6 kilometre yol katetmesine empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde ellerinde su dolu bidonlarla...

İDEA Universal Derneği tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen "Empati Yürüyüşü"ne katılan ünlüler, sporcular ve gönüllüler, bir Afrika insanının temiz suya erişmek için ortalama 6 kilometre yol katetmesine empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde ellerinde su dolu bidonlarla 6 kilometre yol yürüdü.

İstanbul'daki Formula 1 pistinde gerçekleştirilen organizasyonda, televizyondan sosyal medyaya kadar farklı alanlardan ünlü isimler, sporcular, öğrenciler ve derneğin gönüllüleri, her gün suya erişmek için ortalama 6 kilometre yürümek zorunda kalan Afrika insanları gibi ellerinde su dolu kovalarla aynı mesafeyi 1 saatte yürüdü.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan IDEA Universal Derneği'nin Kurucusu ve Yöneticisi Hayri Dağlı, katılımcılara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Dernek olarak ihtiyaç olan coğrafyalarda bağışçı ve gönüllülerinin destekleriyle kalıcı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Dağlı, "Yola çıktığımız günden bu yana 6 ülkede 168 bin insanın yaşamını dönüştürmeyi başardık. Ama bunu aslında sizin gibi iyi insanlarla birlikte yaptık. Sizin gibi iyi insanların bağışları, maddi ve manevi destekleri sayesinde başarabildik. Bilinenin aksine, sivil toplum kuruluşlarının aksine, amacımız yoksullara yardım etmek, ihtiyaç olan coğrafyalarda o ihtiyaçları karşılamak değil, hiçbir zaman da olmadı, amacımız yoksulluğu kökünden yok eden projelere odaklanmak, sürdürülebilir ve kalıcı işler yapmak. Bu anlamda dernek olarak geliştirdiğimiz akıllı köylerde sadece su değil, suyla birlikte gıda, enerji ve eğitim projeleri yapmaktayız ve insanların yaşamlarında kalıcı bir dönüşüm yaratma çabasındayız. Buradan bu vesileyle bizlere destek olan 20 bin bağışçımıza, onlarca gönüllümüze bugün burada bizimle birlikte olan tüm dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

İDEA Universal Derneği Proje Geliştirme Direktörü Hakan Girginer ise amaçlarının bu etkinliği geleneksel hale getirip, su konusunda elden geldiğince büyük bir farkındalığı dalga dalga her yıl yayabilmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şanslı ve avantajlı coğrafyalarda yaşayanların, unutulmuş topraklardakileri ve bu topraktakilerin hayatta kalma mücadelelerini görmediği yada göremediği bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Dünya üzerinde 1 milyara yakın insan temiz ve sağlıklı suya erişemiyor, bu bir gerçek. 1 milyara yakın insan günde 6 kilometre yürüyerek evine, kulübesine, ailesine su taşımak zorunda. Biz bugün bu güzel ve güvenli tesiste 6 kilometre yürüyerek su taşımaya çalışacağız ama bu kolay olmayacak. Hepimiz elimizde bidonlarla bu parkuru bitiremeyeceğiz. Bunun çok farkındayız ama en azından bunu hayatlarının sonuna kadar yapmak zorunda olan insanları, o insanların mücadelelerini, neler yaşadığını bir nebze olsun anlayabileceğiz."

Şarkıcı ve televizyon program yapımcısı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da su kullanımına yönelik ömrünü adamış bir babanın evladı olarak söze başlamak istediğini belirterek, "80'li, 90'lı yıllarda bolca su kesintisinin yaşandığı bir çocukluktan geliyorum İstanbul'da. Biz doğru su kullanımını o yaşlarda gördük, öğrendik fakat kendi adıma konuşayım, herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Geçenlerde Hakan Girginer ile yaptığım röportajda bir kez daha bu benim yüzüme çarptı. ve su krizinin ne boyuta geldiğini sorduğumda, son 15-20 seneyi dile getirdiğinde aslında etrafımızdaki krizin yeterince farkında olmadığımızı bir kez daha hatırladım. Çünkü benim veya arkadaşımın su kullanımını doğru yapıyor olması başka insanların doğru yaptığı anlamına gelmiyor" dedi.

Paralimpik Sporcu Burak Abacıoğlu ise, Etiyopya'da su kuyruklarının ne kadar uzun olduğunu çok kez gördüğünü dile getirerek, şunları ifade etti:

"Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçların belki de en hayati amaçlarından birisi olan temiz su kaynakları ve sanitasyon için acil önlem almamız gerekiyor. Çünkü tüketim alışkanlıklarımız böyle devam ettiğinde çok kısa bir zaman sonra bizim iki tane dünyaya ihtiyacımız olacak. Yani kaynaklarımızı doğru kullanmıyoruz, dolayısıyla bu anlamda yaratılacak her türlü farkındalık çok kıymetli. Ben de burada olmaktan dolayı ve Dünya Su Günü'nü böyle bir empatiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bu farkındalık çok daha fazla insana yansır."

Konuşmaların ardından katılımcılar başlangıç noktasına geçti, yürüyüş için hazırlık yaptı. Yeşil ışığın yanmasının ardından su bidonlarıyla yürümeye başlayan katılımcılar, yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından bitiş noktasına geldi. Katılımcılar burada alışlarla karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç