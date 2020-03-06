: Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 36. son bölüm izle!

06.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:34

Afili Aşk'ın 36 bölümünde; Herkes Kerem'in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem'in kararı Ayşe'yi alt üst eder. Kerem'in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe'nin Kerem'i kaybetmeye niyeti yoktur. Sonrasında yaşananlar ise izleyicileri ekrana bağlıyor. İşte Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı! Afili Aşk tek parça full izle! Afili Aşk 36. son bölüm izle!

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AFİLİ AŞK 36. BÖLÜM KONUSU

Ayşe ve Ceyda arasında bir seçim yapan Kerem, herkesi şaşırtan bir açıklama yapıyor. Kerem, Ceyda'yla evlenmek istediğini söylüyor. Bunu duyan Ayşe ise pes etmiyor ve taktik değiştiriyor. Kerem'i yakınında tutmak isteyen Ayşe, bu defa Buse ile iş birliğine giriyor. Buse'nin bir telefonuyla eve gelen Kerem, kendini Ayşe'nin kollarında buluyor. Pamuk Prenses ve Prens'in hikayesini canlandıran ikili yeniden yakınlaşacak mı? Kerem'in öpücüğü mucizelere sebep olacak mı?

AFİLİ AŞK 37. BÖLÜM KONUSU

Afili Aşk 37. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe'nin hamilelik haberi herkeste büyük bir şok etkisi yaratıyor! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem'in kaderini Ayşe belirliyor. Ceyda ile evlenmek üzereyken vazgeçen Kerem, kaçma planları yapıyor. Soluğu Modamu'nun atölyesinde alan Kerem burada Ayşe ile karşılaşıyor. Kerem'in ve Ayşe'nin yokluğunu fark eden aileler ise harekete geçiyor ve onlarınatölyede olacaklarını düşünüyor. Tam da tahmin ettikleri şey başlarına geliyor ancak bir farkla... Ayşe, Kerem'den hamile olduğunu ve bu nedenle Ceyda'yla evlenemeyeceklerini söylüyor. Bunun şaka olduğunu düşünen Kerem, Ayşe'den gelen itirafla hayatının şokunu yaşıyor. Peki şimdi ne olacak?

AFİLİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Ana karakter

Çağlar Ertuğrul/ Kerem Yiğiter

Burcu Özberk/ Ayşe Özkayalı Yiğiter

Altan Erkekli/ Muhsin Yiğiter

Benian Dönmez/ Melahat Özkayalı

Neşe Baykent/ Yelda Yiğiter

Taner Rumeli/ Rıza Özkayalı

Uğur Uzunel/ Erkut Özkayalı

Serkay Tütüncü/ Volkan Çekerek

Asena Tuğal/ Hülya Yiğiter

Yardımcı karakterler

Ozan Dağğez/ Samet Yiğiter

Zeynep Tuğçe/ Bayat Ceyda Aran

Yılmaz Kunt/ Berk Koçar

Güzide Arslan/ Gonca Durmaz

Beril Pozam/ Nazmiye Özkayalı

Umutcan Ütebay/ Sabri Horoz

Vural Ceylan/ Kadir Horoz

Banu İnan/ Nermin Horoz

Hira Su Yıldız/ Buse Özkayalı

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