Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 36. son bölüm izle!
Afili Aşk dizisi 36. Bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler ekrana bağlarken Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 36. son bölüm izle! Afili Aşk tek parça full izle!
Afili Aşk'ın 36 bölümünde; Herkes Kerem'in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem'in kararı Ayşe'yi alt üst eder. Kerem'in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe'nin Kerem'i kaybetmeye niyeti yoktur. Sonrasında yaşananlar ise izleyicileri ekrana bağlıyor. İşte Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı! Afili Aşk tek parça full izle! Afili Aşk 36. son bölüm izle!
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AFİLİ AŞK 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFİLİ AŞK 36. BÖLÜM KONUSU
Ayşe ve Ceyda arasında bir seçim yapan Kerem, herkesi şaşırtan bir açıklama yapıyor. Kerem, Ceyda'yla evlenmek istediğini söylüyor. Bunu duyan Ayşe ise pes etmiyor ve taktik değiştiriyor. Kerem'i yakınında tutmak isteyen Ayşe, bu defa Buse ile iş birliğine giriyor. Buse'nin bir telefonuyla eve gelen Kerem, kendini Ayşe'nin kollarında buluyor. Pamuk Prenses ve Prens'in hikayesini canlandıran ikili yeniden yakınlaşacak mı? Kerem'in öpücüğü mucizelere sebep olacak mı?
AFİLİ AŞK 37. BÖLÜM KONUSU
Afili Aşk 37. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe'nin hamilelik haberi herkeste büyük bir şok etkisi yaratıyor! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem'in kaderini Ayşe belirliyor. Ceyda ile evlenmek üzereyken vazgeçen Kerem, kaçma planları yapıyor. Soluğu Modamu'nun atölyesinde alan Kerem burada Ayşe ile karşılaşıyor. Kerem'in ve Ayşe'nin yokluğunu fark eden aileler ise harekete geçiyor ve onlarınatölyede olacaklarını düşünüyor. Tam da tahmin ettikleri şey başlarına geliyor ancak bir farkla... Ayşe, Kerem'den hamile olduğunu ve bu nedenle Ceyda'yla evlenemeyeceklerini söylüyor. Bunun şaka olduğunu düşünen Kerem, Ayşe'den gelen itirafla hayatının şokunu yaşıyor. Peki şimdi ne olacak?
AFİLİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Ana karakter
Çağlar Ertuğrul/ Kerem Yiğiter
Burcu Özberk/ Ayşe Özkayalı Yiğiter
Altan Erkekli/ Muhsin Yiğiter
Benian Dönmez/ Melahat Özkayalı
Neşe Baykent/ Yelda Yiğiter
Taner Rumeli/ Rıza Özkayalı
Uğur Uzunel/ Erkut Özkayalı
Serkay Tütüncü/ Volkan Çekerek
Asena Tuğal/ Hülya Yiğiter
Yardımcı karakterler
Ozan Dağğez/ Samet Yiğiter
Zeynep Tuğçe/ Bayat Ceyda Aran
Yılmaz Kunt/ Berk Koçar
Güzide Arslan/ Gonca Durmaz
Beril Pozam/ Nazmiye Özkayalı
Umutcan Ütebay/ Sabri Horoz
Vural Ceylan/ Kadir Horoz
Banu İnan/ Nermin Horoz
Hira Su Yıldız/ Buse Özkayalı