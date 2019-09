Afili Aşk 15. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk son bölüm izle

19.09.2019 09:12

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerde olduğu Afili Aşk, Perşembe akşamı Kanal D'de seyirciyle buluştu. Evlilikleri hakkındaki gerçeği öğrenerek rahatsızlanan Muhsin'in her an olanları hatırlaması Kerem ile Ayşe'yi köşeye sıkıştırır. Afili Aşk 15. bölüm fragmanı, 13. bölüm full izle…

AFİLİ AŞK 14. SON BÖLÜM İZLE…

15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Muhsin kendine gelir gelmez aileyi ayaklandırır ve kampa gidileceğini söyler. Evde hazırlıklar başlar, ancak Yelda bu durumdan hoşnut değildir. Uçsuz bucaksız ormanlık bir alana giden aile, kamp kurmak için görev dağılımı yapar. Ayşe ile Kerem, kamp ateşi için çalı toplamaya gittiği sırada Kerem'in eline bir şeyler batar. Elindeki kanı gören Ayşe, hemen ona yardımcı olur. Ardından Ayşe ayağını burkunca Kerem onu taşımak zorunda kalır. Ayşe, fırsatları değerlendirmeyi iyi bilen Kerem'i tanıdığından onu öpmemesi için uyarır. Kısıtlı malzemeyle uyumaya çalışan ekipte Ayşe ile Kerem bir tulumda yatmak zorunda kalınca işler çığırından çıkar…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Matematik hocası Muharrem yüzünden kalp krizi geçiren Muhsin, oğlunun evliliği hakkındaki gerçekleri duysa da yaşananların ardından hepsini unutmuştur. Bu durum Kerem ile Ayşe'yi sıkıntılı bir duruma sokar. Öte yandan Kerem, şirkete dönmüş ve anlaşmayı imzalatmayı başarmıştır. Modamu'da dengeler değişmeye başlar. Yeni ortaklar şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen yollarlar. Kerem'le yan yana çalışacak olan kadın hem şirkette hem de Kerem ve Ayşe arasında krizlere sebep olur. Ayşe, denetmenin Kerem'e yaklaşımını ve Kerem'in de kadına karşı tutumunu hayli kıskanır.