Afganistan ordusu, bir avuç Taliban'a nasıl diz çöktü? Sorunun cevabı hayalet taburlarda gizli
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Afganistan ordusu, bir avuç Taliban'a nasıl diz çöktü? Sorunun cevabı hayalet taburlarda gizli

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Milyarlarca dolar harcanarak oluşturulan Afganistan ordu güçlerine karşı kısa sürede üstünlük sağlayan Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Peki Afganistan ordusu nasıl bu kadar kolay boyun eğdi? Konuyla ilgili yapılan bir analizde ABD'den daha fazla para sızdırmak için ordu içerisinde hayalet taburlar oluşturulduğu ve yapılan savunma yardımlarının birilerinin cebine gittiği ifade edildi.

Tüm dünyanın endişeli izleyişi devam ederken Taliban Afganistan'daki ilerleyişini yönetimi ele geçirerek bitirdi. Taliban'ın son olarak çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girmesi sonrası ise ülkede kaos ortamı oluştu.

ABD Başkanı Biden dün "Afganistan'ın tarafımızdan eğitilmiş ve iyi donatılmış 300 bin askeri ve subayı vardı. Taliban ise sadece 75 bin kişiydi." dedi. Bu sözler ve ülkedeki son gelişmeler, hem bölgeye hem de Afganistan'la bağlantısı olan ülkelere dair pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

HAYALET ASKERLERİN MAAŞLARINI CEBE İNDİRDİLER

Afgan güvenlik güçleri kağıt üzerinde 300 bin kişinin üzerinde bir mevcuda sahipti. Ancak gerçekte ülkede askeri istihdam her zaman sorunlarla karşı karşıyaydı. Afgan ordusu ve polis güçleri, yüksek kayıp, firar ve yolsuzluk dolayısıyla sıkıntılı bir geçmişe sahip. Bazı generallerin, aslında var olmayan ve "hayalet asker" olarak anılan birliklerin maaşlarını zimmetine geçirdiği iddiaları var.

"ABD'DEN FAZLA PARA SIZDIRMAK İÇİN YILLARDIR YAPIYORLARMIŞ"

Milliyet yazarlarından Güneri Cıvaoğlu da konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Cıvaoğlu yazısında "Her biri 800 asker ve rütbeliden oluşan 46 hayalet tabur! Hesapladım... 36 bin 800 hayalet asker... Afganistan, Amerika'dan daha fazla para sızdırmak için yıllardır bunu yapıyormuş. Para, büyük ihtimalle birilerinin cebine akmış." ifadelerine yer verdi.

Afganistan ordusu, bir avuç Taliban'a nasıl diz çöktü? Sorunun cevabı hayalet taburlarda gizli
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (3)
RİCHARD THATCHER: Ordumuz Afgan halkinin yanindadir kardeslerimiz. Afrin bizim icin neyse Kabil'de odur.
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UĞUR DURAN: Para için vatanını satanlar bir gün gelecek bu gaflet ve ihanetlerinin bedelini acı çekerek ödeyeceklerdir.
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RAMAZOTTİ XXX: Demekki taliban daha namuslu önceki hükümetten ben bunu anladım
Cevap Yaz 1 48 Yayından Kaldır
500
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