Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri
AA, Murteza Khaliqi - Güncel
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde halk, ABD Başkanı Joe Biden'ın,Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını, 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını protesto etti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde halk, ABD Başkanı Joe Biden'ın,Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını, 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını protesto etti.