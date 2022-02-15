Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri - Haberler
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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri

AA, Murteza Khaliqi - Güncel
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde halk, ABD Başkanı Joe Biden'ın,Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını, 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını protesto etti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde halk, ABD Başkanı Joe Biden'ın,Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını, 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını protesto etti.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri

AA / Murteza Khaliqi - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, Kandahar, Güncel, Haberler

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