Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD Başkanı Biden karşıtı gösteri

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde halk, ABD Başkanı Joe Biden'ın,Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını, 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını protesto etti.