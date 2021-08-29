Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Biden'ın saldırı uyarısının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Havalimanına yakın bir bölgede meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Afganistan basınının aktardığı bilgiye göre başkent Kabil'de havalimanı yakınındaki yerleşim yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve yaralanan ya da hayatını kaybedenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

BIDEN, SALDIRI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Dün bir açıklama yapan Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

GEÇEN HAFTAKİ SALDIRILARDA 180 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. 6 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 180, yaralıların sayısı ise 200 olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti. Saldırıları DEAŞ-Horasan üstlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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