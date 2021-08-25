Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari, haberler.com bağlantısına katılarak Esra Öztürk'e özel röportaj verdi. Ghafari, "Özellikle mesajım doğrudan Taliban lideri Molla Haybatullah'adır. Nerede olduğuna ve neden ortaya çıkmadığına gerçekten şaşkınım. Ben doğrudan kendisine sesleniyorum ve rica ediyorum: Konuşalım, benimle konuşun. Ortaya çık" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından 2 gün önce ülkeden ayrılan Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı ve kadın hakları savunucusu Zarifa Ghafari Almanya'ya gitti. Ghafari, buradan haberler.com'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENİMLE KONUŞUN"

Ghafari, "Özellikle mesajım doğrudan Taliban lideri Molla Haybatullah'adır. Nerede olduğuna ve neden ortaya çıkmadığına gerçekten şaşkınım. Ortaya çıkmıyor. Ve en azından bizimle konuşmuyor. Ben doğrudan kendisine sesleniyorum ve rica ediyorum: Konuşalım, benimle konuşun. Sorumluluğu almaya ve babamı kaybetmenin tüm acısını ve her şeyi bir kenara bırakmaya hazırım. Gerçekten konuşmalıyız. Ortaya çık. Buna bir son verelim artık. Çünkü öldürürsen daha kaç kişiyi öldüreceksin bilmiyorum. Birini öldürürsen iki tane göndeririz. İki kişiyi öldürürseniz, çok daha güçlü bir üçlü direniş olacaktır. Yani mesele sayı değil. Mesele güç, inanç, mesele biziz." diye konuştu.