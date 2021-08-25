Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık

Haberler.com - Haberler | Dünya

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari, haberler.com bağlantısına katılarak Esra Öztürk'e özel röportaj verdi. Ghafari, "Özellikle mesajım doğrudan Taliban lideri Molla Haybatullah'adır. Nerede olduğuna ve neden ortaya çıkmadığına gerçekten şaşkınım. Ben doğrudan kendisine sesleniyorum ve rica ediyorum: Konuşalım, benimle konuşun. Ortaya çık" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından 2 gün önce ülkeden ayrılan Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı ve kadın hakları savunucusu Zarifa Ghafari Almanya'ya gitti. Ghafari, buradan haberler.com'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENİMLE KONUŞUN"

Ghafari, "Özellikle mesajım doğrudan Taliban lideri Molla Haybatullah'adır. Nerede olduğuna ve neden ortaya çıkmadığına gerçekten şaşkınım. Ortaya çıkmıyor. Ve en azından bizimle konuşmuyor. Ben doğrudan kendisine sesleniyorum ve rica ediyorum: Konuşalım, benimle konuşun. Sorumluluğu almaya ve babamı kaybetmenin tüm acısını ve her şeyi bir kenara bırakmaya hazırım. Gerçekten konuşmalıyız. Ortaya çık. Buna bir son verelim artık. Çünkü öldürürsen daha kaç kişiyi öldüreceksin bilmiyorum. Birini öldürürsen iki tane göndeririz. İki kişiyi öldürürseniz, çok daha güçlü bir üçlü direniş olacaktır. Yani mesele sayı değil. Mesele güç, inanç, mesele biziz." diye konuştu.

Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar
Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:57:47. #1.15#

title