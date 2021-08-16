Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı
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Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı

Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye edilen ve aralarında büyükelçilik personelinin de bulunduğu 300 İngiltere vatandaşının bulunduğu ilk uçak ülkeye ulaştı.

Afganistan'dan tahliye edilen ve aralarında büyükelçilik personelinin de bulunduğu 300 İngiltere vatandaşının bulunduğu ilk uçak ülkeye ulaştı.

İngiltere, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı bugün, büyükelçilik personelinin de bulunduğu 300 kişilik uçağın dün gece Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Brize Norton Üssü'ne ulaştığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki 24-36 saat gibi bir süre içinde bin 500 kişiyi daha tahliye etmeyi planladığını söyledi. Wallace, tahliye işlemlerinin uçaklardaki kapasite ile ilgili değil, işlem hızlarıyla ilgili olduğunu ve bunun düzeltilmeye çalışıldığını kaydetti. Havaalanının insanları tahliye etmek için çalışır halde tutulmasının başarıldığı takdirde, ay sonuna kadar herkesin tahliye edilebileceğini ifade eden Wallace, bunun daha erken olmasını umduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

Kabil'in uluslararası havaalanının askeri bölümünün açık ve güvenli olduğunu ve bu sayede tahliyenin sağlandığını belirten Wallace, bir orta doğu ülkesi aracılığıyla, İngiltere'nin insanların tahliyesini sağlama konusunda güvence aldığını söyledi. Wallace yaptığı açıklamada, Taliban rejiminin tanıyıp tanımama konusunda karar vermenin henüz doğru olmadığını söyleyerek, "Bu kararlar alınmadan önce, daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, Taliban rejiminin tanınmaması için uluslararası ortaklarla çalışacağını ifade etmişti. Bakanlık, Afganistan'da olduğu düşünülen 4 binden fazla İngiliz vatandaşına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. İngiltere, vatandaşlarının yanı sıra İngiltere için çalışan diğer Afgan personellerin tahliyesine yardımcı olmak için Afganistan'a yaklaşık 600 asker gönderdi. - MANCHESTER

Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı
Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı
Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı
Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı
Afganistan'dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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