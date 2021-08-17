Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından şehirden Amerikan uçağına tutunarak kaçmaya çalışan bir Afganistanlının o anları kaydettiği ortaya çıktı. Uçağın iniş takımına tutunmaya çalışan kişinin uçak havalanıncaya kadar videoyu sürdüğünü ve başka insanların da aynı platformda bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin çekilmesi ile birlikte Afganistan'da ilerleyişini hızlandıran Taliban, kısa zamanda başkent Kabil'i de ele geçirerek ülkede yönetimi ele aldı. Bunun üzerine panikle başkenti terk etmek isteyen halk, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na girerek uçaklara girmeye çalıştı. Tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetti.

UÇAKLARIN İNİŞ TAKIMLARINA TUTUNDULAR

Kalkışa geçen uçakların arkasından koşuşturan ve kanatlarına tutunmaya çalışan insanların görüntüleri daha önce sosyal medyada paylaşılmıştı. Hatta iniş takımlarında yer bulan bazı insanların da havadan düştüğü görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

CEP TELEFONUYLA KAMERAYA ÇEKTİ

Sosyal medyada uçağın kenarına oturmayı başarmış bir kişinin kayıt altına aldığı yeni bir görüntü paylaşıldı. Videoyu kayda alan kişinin akıbeti bilinmezken, görüntülerde havaalanında tahliye için bekleyen kalabalık da gözler önüne seriliyor.

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Emre İliksiz
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