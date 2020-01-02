: Afganistan'dan kaçan genç Siirt'te yaşama tutundu

02.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:01

Afganistan'dan kaçan 25 yaşındaki Hasan Manji, Siirt'te ikinci el ayakkabı satıp, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Manji, 3 yıldır her sabah meyve kasasına koyduğu ayakkabıları ve boya malzemeleriyle Cumhuriyet Caddesine gelerek burada kurduğu tezgahta gün boyu ayakkabı satıyor ve boyuyor.

Kazancıyla geçimini sağlayan Manji, boş zamanlarını da kitap okuyarak değerlendiriyor.

Manji, yaptığı açıklamada, 3 yıl önce ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Ayakkabı satarak ve ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığını anlatan Manji, "Sakarya Mahallesinde arkadaşımla kiraladığımız bir evde yaşıyoruz. Günün erken saatlerinde tezgahımı kuruyorum. Sağolsun Türk halkı bana yardımcı oluyor, üşüdüğüm zaman beni iş yerlerine davet edip ısınmamı söylüyorlar, yemek ısmarlıyorlar. Allah Türk halkından razı olsun. Geçimimi sağlamak, aileme maddi destekte bulunmak için gün boyu çalışıyorum." diye konuştu.

Manji, boş zamanlarını da kitap okuyarak geçirdiğini ifade ederek, Türkçe, Farsça ve İngilizce konuşabildiğini, tazgahta kitap okuduğunu görenlerin kendisini takdir ettiğini belirtti.

"Allah Türkiye'ye zeval vermesin." diyen Manji, burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Esnaf Engin Sevinç de Hasan Manji'nin çalışkan bir kişi olduğunu belirterek, "Ondan memnunuz, çok efendi biri. Allah yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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