Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
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Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri

Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın haziranda Alman ordusuna ait bira ve şarapları Afganistan'dan çıkardığı, ancak Alman hükümetinin Alman askerlerine yardımcı olan Afgan yerel personelini ülkeden tahliye edemediği belirtildi.

Almanya'nın haziranda Alman ordusuna ait bira ve şarapları Afganistan'dan çıkardığı, ancak Alman hükümetinin Alman askerlerine yardımcı olan Afgan yerel personelini ülkeden tahliye edemediği belirtildi.

Bild gazetesinin haberinde, "Bira ve şarap çıkarıldı- yerel personel kalıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Alkol için taşıma kapasitesi vardı ancak Afganistan'daki yerel personel için yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Almanya'nın Afganistan'dan çıkmaya hazırlandığı haziran başında Alman ordusuna ait 65 bin bira kutusunu ve 340 şarap şişesini ülkeden çıkardığı anımsatıldı.

Bu durum zamanlama açısından bir rastlantı olsa da Alman hükümetinin, Afganistan'da yıllarca Almanya için çalışan ve hayatlarını riske atan insanlara verdiği önceliği gösterdiği aktarılan haberde, "Alman hükümeti için onlar bira kutularından daha az değerliler." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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