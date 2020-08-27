Afganistan'daki selzedelere ilk yardım Türk Kızılay'dan Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere gıda yardımında bulunan ilk yardım kuruluşu oldu.

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere gıda yardımında bulunan ilk yardım kuruluşu oldu.

Yardım kolilerinin dağıtımı için bölgede bulunan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Fatih Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin vurduğu Pervan vilayetine ulaşan ilk yardım kuruluşu olduklarını ve arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Hasar tespit çalışmaları yaptıktan sonra acil şekilde 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Aytekin, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Aytekin, Türkiye'nin iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de Afgan halkının yanında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA