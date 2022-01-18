Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi - Haberler
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Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi

Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'da bugün meydana gelen 5.6'lık depremin ardından can kayıpları artmaya devam ediyor. Badghis Eyalet Sözcüsü Baz Mohammad Sarwary yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini belirtti.

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde çok sayıda evin yıkıldığı bildirilmişti. Badghis Eyalet Sözcüsü Baz Mohammad Sarwary yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini aktardı.

ÖLENLER ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

Sarwary, depremde hayatını kaybedenlerin arasında 5 kadın ve 4 çocuk bulunduğunu ifade ederek, çoğu can kaybının depremde evlerin çatılarının çökmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

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Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü

Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Afganistan, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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