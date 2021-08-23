Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü net konuştu
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Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü net konuştu

Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü net konuştu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilme sürecini başlatması sonrası Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Son gelişmelerin ardından Afganistan'da vatandaşların ülkeden çıkması için tahliye operasyonları yürüten ABD askerlerinin bölgedeki varlığı ise tam bir muamma oldu. 31 Ağustos'ta bölgeden çekileceklerini duyuran Biden, son olarak konuya ilişkin "Zamanı gelince değerlendireceğiz" dedi. Taliban sözcüsü ise bu duruma karşılık "Kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yeni bir hükümet kurmanın hazırlığında. Sivil halkın bir kısmı Afganistan'dan kaçmak için türlü yollar denerken, havalimanındaki izdihamı ve tahliye operasyonlarını ise orada bulunan yabancı ülkelerin askerleri sağlıyor.

"ZAMANI GELİNCE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yıllardır bölgede bulunan ve son olarak çekilme kararı alarak Taliban'ın ilerleyişini hızlandıran ABD askerlerinin, ülkedeki geleceği ise belirsiz. ABD yönetimi askerlerinin 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çıkacağını bildirmişti. Ancak yaşanan gelişmelerden sonra Afganistan'a ülkedeki tahliyeler için ek ABD askeri gönderilmişti. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Biden da 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da asker bulundurup bulundurmayacakları sorusuna, "Zamanı gelince değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

"SÜRENİN UZATILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bir yandan yönetimi kurmak için çalışmalarını sürdüren bir yandan da Pençşir eyaletinde başlayan direniş hareketini kırmaya çabalayan Taliban'ın ise ABD askerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin tavrı net.

Taliban sözcüsü, Biden yönetiminin Afganistan'daki askerlerin çekilmesini geciktirmesinin sonuçları olacağını söyleyerek, "Yabancı askerlerin çekilmesi için verilen sürenin uzatılmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

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Gözde Nur Bayar
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