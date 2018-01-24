Afganistan'da Uluslararası Yardım Kuruluşu Save The Children'ın Ofisine Saldırı: En Az 2 Ölü, 12...

Afganistan'ın Celalabad şehrinde İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın merkezine saldırı düzenlendi. Afgan yetkililer, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afgan medyasındaki haberlere göre, bir intihar saldırganı aracındaki patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra, bir grup silahlı saldırgan ellerindeki otomatik silahlar ve roket güdümlü el bombalarıyla binayı bastı.

Save the Children ofisinin bulunduğu binanın üst katlarında çatışmaların devam ettiği belirtilirken, binadan yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), medya kuruluşu Amaq üzerinden saldırıyı üstlenen bir mesaj paylaştı. Mesajda, üç saldırgan ve bir patlayıcı yüklü aracın "İngiltere, İsveç ve Afganistan'ın Celalabad'daki kuruluşlarını hedef aldığı" belirtildi.



Ülkenin Pakistan ile sınırında bulunan Celalabad kenti, daha önce de Taliban militanlarının da hedefi olmuştu.

Taliban geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'de lüks bir oteli basarak, çoğu yabancı uyruklu ziyaretçilerden oluşan en az 22 kişiyi öldürmüştü. Örgüt, Twitter'dan yaptığı açıklamada Save the Children'ın merkezine yönelik bugünkü saldırıyla ilgileri olmadığını duyurmuştu.

Save the Children, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve koruma alanlarında çalışan bir uluslararası yardım kuruluşu. Afganistan'daki bu gibi kuruluşlar, düzenli saldırı ve kaçırmalar nedeniyle zor koşullarda çalışıyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Ekim ayında yaptığı açıklamada, Afganistan'da geçen yıl 7 yardım çalışanlarını kaybettiklerini söylemişti.