Afganistan'da Türklerin son asrı değerlendirildi
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Afganistan'da Türklerin son asrı değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afganistan'da Türklerin son asrı değerlendirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Bağ-ı Babür'de, Türklerin son asrının değerlendirildiği, "Dünün Tecrübeleri, Yarının Tedbirleri" adlı seminer düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Bağ-ı Babür'de, Türklerin son asrının değerlendirildiği, "Dünün Tecrübeleri, Yarının Tedbirleri" adlı seminer düzenlendi.

Afganistan'da Türklerinin son asrı, "Dünün Tecrübeleri, Yarının Tedbirleri" konulu seminerde değerlendirildi. Seminer, ülkenin başkenti Kabil'deki büyük Türk hükümdarı Babür Şah'ın kabrinin bulunduğu Bağ-ı Babür'de yapıldı. KARAŞ Sosyal ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen seminere, Afganistan'daki akademisyen, ilim adamları katılırken, Amerika ve Avrupa'daki Türk ilim adamları da telekonferans yoluyla iştirak etti.

Yurt dışında olduğu için sempozyuma katılamayan Afgan Türklerinin Lideri Mareşal Reşid Dostum, gönderdiği mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dostum mesajında, "Afganistan halkı, Müslüman, dindar ve kültürlüdür. İslam düşmanları, halkımızın mahalli giyim-kuşam ve yaşayışlarının resimlerini yayarak, Afganistanlıları geri ve cahil göstermektedirler. Oysaki Afganistan halkı her ne kadar savaşlar neticesinde fakir ve mağdur bir duruma düşürülmüşse de geçmişten günümüze münevver ve medeni bir millettir" dedi.

Mesajda ayrıca, "Biz, İslam'ın ve bütün insanlığın en büyük önderi olan Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselamı örnek almalıyız. Bundan sonra bizim de asıl hedefimiz Allah'ın emrini ve peygamberimizin sünnetini halkımıza öğretmek olacaktır. Milletimiz ancak bu şekilde huzur ve saadete kavuşur ve böylece terörde biter. Gençlere vasiyet ediyorum ki dinimizi doğru kaynaklardan öğrenmeliyiz" ifadeleri yer aldı. - KABİL

Afganistan'da Türklerin son asrı değerlendirildi
Afganistan'da Türklerin son asrı değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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