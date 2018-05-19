Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın Celalabad kentindeki kriket stadyumunda maç oynanırken düzenlenen bombalı saldırılarda en 8 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Afganistan'ın Celalabad kentindeki kriket stadyumunda maç oynanırken düzenlenen bombalı saldırılarda en 8 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Author: euronews-tr
Tags: Bombalı saldırı Terörizm Terör tehditi Posted: 19 mei 2018
Kaynak: Euronews.com