Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Celalabad kentindeki kriket stadyumunda maç oynanırken düzenlenen bombalı saldırılarda en 8 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın Celalabad kentindeki kriket stadyumunda maç oynanırken düzenlenen bombalı saldırılarda en 8 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Bombalı saldırı Terörizm Terör tehditi Posted: 19 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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