Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü

28.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:01

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki polis merkezine Taliban'ın düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan bölgesinde polis merkezine saldırı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda 9 polis hayatını kaybederken, 3 polisin de kayıp olduğu belirtildi. Taliban, polis merkezindeki mühimmat ve silahları aldığını iddia etti.

Kaynak: DHA