Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)
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Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Kabil'de havaya ateş açarak yapılan kutlama görüntüleri KABİL - Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Kabil'de havaya ateş açarak yapılan kutlama görüntüleri KABİL - Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)
Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)
Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)
Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2) - Haberler
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