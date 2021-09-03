Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti (2)

Kabil'de havaya ateş açarak yapılan kutlama görüntüleri KABİL - Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Kabil'de havaya ateş açarak yapılan kutlama görüntüleri KABİL - Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat