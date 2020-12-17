Son dakika haberi... - Afganistan'da Mevlana'nın Ölümünün 747. Yıldönümü İçin Anma Töreni

- Afganistan'da Mevlana'nın ölümünün 747. yıldönümü için anma töreni

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Afgan Türk Kız Lisesi'nde, Mevlana'nın ölümünün 747. yıldönümü için anma töreni düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Afgan Türk Kız Lisesi'nde Mevlana'nın ölümünün 747. yıldönümü için anma töreni düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen törene, Afganistan ve Türkiye'den temsilciler, Maarif Vakfı yöneticileri ve hocaları, Yunus Emre Enstitüsü hocaları ve basın mensupları katıldı. Törene, Mevlana tablosunun sergilenmesi ile başlanmasının ardından Afgan sanatçılar tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi.

Türkiye Maarif Vakfı temsilcisi Şakir Voyvot, "Afgan-Türk maarif okulları ve bugünkü anma törenini birlikte düzenlediğimiz Yunus Emre Enstitüsü olarak Mevlana anlayışında ve Mevlana ruhlu gençler yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi. Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Çağatay Sönerim ise, "Bugün burada Mevlana'nın ölümünün 747. yılı üzerine Türkiye Maarif Vakfı ile birlikte anma töreni gerçekleştirdik. Hem Afgan hem de Türk milleti için ortak bir değer olan Mevlana'yı bu şekilde anmayı hedef edindik. Umuyorum ki gelecek yıllarda da Mevlana'nın dostluk ve barış mesajlarını bu şekilde iletmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SULTAN FAİZY