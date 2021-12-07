Afganistan'da dolar kuru son 15 yılın en yüksek seviyesinde - Haberler
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Afganistan'da dolar kuru son 15 yılın en yüksek seviyesinde

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da dolar kuru son 15 yılın en yüksek seviyesinde

Afganistan'da dolar kuru 100 afganiden işlem görerek son 15 yılın zirvesine ulaştı.

Afganistan'da Dolar kuru 100 afganiden işlem görerek son 15 yılın zirvesine ulaştı.

Serbest piyasada dün 96 afganiden işlem gören 1 ABD doları, bugün 100 afgani seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Başkent Kabil'deki dövizcilerin merkezi Şehzada Marketi'nden alınan bilgiye göre, dolar Afganistan parası karşısında son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak zirve yaptı.

Ülkede yaşanan dolar sıkıntısının, dolar kurunun yükselmesine neden olduğu kaydedildi. Doların yükselmesiyle gıda maddelerinin fiyatının da arttığı ifade edildi.

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, hala halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Taliban'ın, ülkede yönetime geçmesinin ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermiş, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası ülkenin uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısını yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Uluslararası Kriz Grubu, dün yaptığı açıklamasında ABD'nin Afganistan'ın dondurulan varlıklarını "kademeli olarak" serbest bırakmasını istemişti.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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