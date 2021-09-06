Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
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Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin geri çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, direnişin merkezi olan Pençşir'i de ele geçirdiğini duyurdu. Ülkede savaşın tamamen sona erdiğini belirten Taliban, Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden, direniş hareketinin liderlerinden Emrullah Salih'in Tacikistan'a kaçtığını ifade etti.

Dünya, Taliban'dan gelen yeni açıklamaları konuşuyor. Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin 'son kalesi' olarak anılan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.

Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
Emrullah Salih.

DİRENİŞ HAREKETİNİN LİDER KADROSUNDA YER ALMIŞTI

Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

Öte yandan Afgan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Güvendeyim" mesajı verdi.

TALİBAN "SAVAŞ SONA ERDİ" DEDİ, DİRENİŞ CEPHESİ İDDİAYI REDDETTİ

"Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir" diyen Taliban, geçtiğimiz saatlerde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pençşir'i ele geçirmedi" demişti.

Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı - Haberler
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