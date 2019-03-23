Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı: 2 Ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleşen çiftçi bayramı törenlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleşen çiftçi bayramı törenlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patladığını açıkladı.
Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA