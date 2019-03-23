Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleşen çiftçi bayramı törenlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleşen çiftçi bayramı törenlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patladığını açıkladı.

Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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