Afganistan'da bombalı saldırıda 7 sivil öldü
Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
06.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:55
Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
Nimruz Emniyet Müdürlüğü, vilayetin Haşrud ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.
Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA