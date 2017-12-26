Afganistan'da Bombalı Saldırı: 6 Polis Öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.



Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sınır polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.



Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zuvak, 6 polisin de yaralandığını belirtti.



Marca'da düzenlenen operasyonda 10 Taliban üyesinin öldürüldüğüne işaret eden Zuvak, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.



Marca'da iki gün önce düzenlenen saldırıda da 7 sivil hayatını kaybetmişti.